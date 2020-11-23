Владивосток, , 03:13 — REGNUM В Приморье продолжается ликвидация последствий ледяного циклона — два борта Ил-76 утром 23 ноября доставили во Владивосток восемь передвижных генераторов для подачи электричества в социально значимые объекты. Ранее за помощью к федеральным властям обратился губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ещё в самом начале ЧС Кожемяко поставил задачу как можно быстрее «запитать» социальную инфраструктуру в ряде районов и во столице Приморья.

«Поступившие из Росрезерва генераторы установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжёлая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП», — сказал руководитель агентства энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев.

Он также добавил, что ночью 23 ноября Приморью были выданы ещё два генератора по распоряжению правительственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с прохождением циклона в Приморье был введён режим ЧС регионального уровня. С 19 ноября без электроэнергии остаются жители Владивостока, Артёма, Надеждинского и Хасанского районов. Для оказания экстренной помощи населению развернуты пункты временного размещения, работают полевые кухни, палатки с электрогенераторами. Людям бесплатно раздают питьевую воду, газовые баллоны для печей. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке дорог и межквартальных проездов на территории края, восстановлению линий электропередач.

В районах, где не восстановлено электроснабжениедетей в детских садах и школах кормят бесплатно.