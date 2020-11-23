Милуоки, США, , 03:09 — REGNUM Подросток 15-ти лет был задержан сотрудниками полиции в связи со стрельбой в торговом центре в американском штате Висконсин. Об этом 23 ноября сообщает телеканал FOX 6 Now.

Молодой человек латиноамериканского происхождения был задержан сотрудниками полиции города Уоуатоса. Задержанный подозревается в причастности к инциденту со стрельбой в торговом центре Mayfair Mall, в результате которой пострадали восемь человек.

Отмечается, что на месте задержания было найдено и огнестрельное оружие. Начальник полиции города Барри Вебер уточнил, что стрельба не была случайностью, это было столкновение между двумя враждующими преступными группировками. В полиции добавили, что фотографии подозреваемого публиковаться не будут из опасений возможной компрометации расследования и уничтожения улик.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми пострадавших, включая подростка, в результате стрельбы, начатой неизвестными в торговом центре в американском штате Висконсин.

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