Сухум, , 01:24 — REGNUM Операция по спасению двоих российских туристов, застигнутых в горах снегопадом, была успешно завершена в Абхазии. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба МЧС республики.

Двое туристов из Москвы были застигнуты сильным снегопадом в районе каньона Хашупсе. Связаться со спасателями туристы смогли лишь через три дня после выхода на маршрут, 21 ноября. На поиски людей незамедлительно выехал поисково-спасательный отряд «Пламя».

На след туристов спасатели вышли около 05:00 мск 22 ноября, а к 09:00 мск ими была обнаружена стоянка туристов. На момент прихода спасателей состояние обоих граждан России было удовлетворительным.

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