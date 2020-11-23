Нальчик, , 01:00 — REGNUM Открытое горение на площади 1500 кв. м. ликвидировали пожарные в трёхэтажном здании магазина в городе Нальчике. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о возгорании в здании магазина на улице Идарова поступила в 20:20 мск. Согласно уточнённым данным, пожар начался на крыше частного трёхэтажного дома, на первом этаже которого расположен магазин хозтоваров и автозапчастей. Пожару ему был присвоен третий ранг сложности.

По состоянию на 22:09 мск было ликвидировано открытое горение, после чего пожарные начали проливку и разбор конструкций здания. Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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