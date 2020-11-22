Бишкек, , 23:50 — REGNUM Из-за произошедшей в единой энергосистеме аварии некоторые регионы Киргизии, Узбекистана и юга Казахстана в течение нескольких часов оставались без электричества. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 20 ноября.

По имеющейся информации, это случилось после того, как отключилась высоковольтная линия электропередачи 500 киловольт «Север — Юг» единой энергетической системы Казахстана — из-за наброса мощности, вызванного аварийным отключением двух энергоблоков в узбекской энергосистеме.

В результате этого частота разгрузки в системе снизилась до 48,5 герц. Впоследствии на подстанции Тулебердиева отключился выключатель 500 АТ-1, который до сих пор не удалось включить.

Казахстанские энергетики для возобновления транзита вынуждены были запитать Таласскую область Киргизии на 40 мегаватт от Жамбыльских электрических сетей. До отключения нагрузка была в два раза выше и составляла 80 мегаватт.