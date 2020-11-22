Белвью, США, 22 ноября 2020, 23:40 — REGNUM В американском штате Небраска неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщается на официальной странице местного полицейского управления в соцсети Twitter.
«Полицейские обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в субботу, 21 ноября, в городе Белвью. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения.
Отмечается, что по горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого.
Ведется следствие.
Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября в американском Хьюстоне (штат Техас, США) в ходе перестрелки погиб полицейский.
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