Минск, , 22:42 — REGNUM Дестяки человек были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 22 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

На момент публикации новости в стране, по информации правозащитников, задержали 325 участников акций протеста, которые не согласны с итогами президентских выборов.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 200 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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