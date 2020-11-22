Минск, , 16:19 — REGNUM Более 100 человек, которые 22 ноября принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

По данным правозащитников, всего на территории страны на данный момент задержаны 102 участника акций протеста, выступающих против итогов президентских выборов в стране.

Отмечается, что двух участников протеста уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, очередная воскресная акция протеста недовольных действующей властью проходит в Белоруссии 22 ноября.

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