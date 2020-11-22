Курск, , 15:36 — REGNUM В Курске проводится проверка по факту применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД, в котором подозревают начальника отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

20 ноября около 19:30 на улице Суворовской автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоявшую на обочине «Газель». В ДТП никто не пострадал, но у водителя легкового автомобиля инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. При составлении протокола водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил инспектора.

По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.