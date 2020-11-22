Ташкент, , 13:53 — REGNUM В одном из жилых домов Кибрайского района Ташкентской области вечером 21 ноября в результате взрыва газовоздушной смеси погибли два человека — отец и сын, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Взрывом были деформированы стены и потолок дома, часть дома обрушилась. Владелец дома в критическом состоянии был извлечен из-под завалов здания во время поисково-спасательных работ. Его госпитализировали в одну из городских больниц столицы Узбекистана. Мужчине были проведены реанимационные мероприятия, но несмотря на это он скончался в 20:45 (18:45 мск).

Тело сына хозяина дома было обнаружено спасателями под завалами дома в 23:06 (21:06 мск). В министерстве предположили, что взрыв произошел из-за утечки природного газа из подземного газопровода, который проходит под домом.

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