Октябрьский район, , 08:22 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» загорелся рейсовый автобус, пассажиры которого следовали из Владикавказа в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 ноября.

В Ростовской области загорелся рейсовый автобус ГУ МЧС России по Ростовской области

Автобус Neoplan вспыхнул на участке федеральной трассы в Октябрьском районе. Происшествие случилось в 5:20 мск. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Борьбу с огнём вели девять человек и три единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

«В автобусе находилось пять человек — три пассажира и два водителя. Пассажиры были доставлены на пост ГИБДД для дальнейшей отправки попутным автобусом», — уточнили в ведомстве.