Уагадугу, , 07:51 — REGNUM Гражданин США был застрелен сотрудниками службы безопасности рядом с военной базой в Буркина-Фасо. Об этом 22 ноября сообщает агентство AFP.

Отмечается, что инцидент произошёл в столице Буркина-Фасо, городе Уагадугу. Поведение мужчины, гражданина США, показалось подозрительным военнослужащим одной из военных баз. Как утверждают сотрудники службы безопасности, мужчина прогуливался рядом с базой, а когда его окликнули, он немедленно бросился бежать.

Сотрудники службы безопасности попытались остановить мужчину, но он не подчинялся приказам и тогда военные открыли огонь. Мужчина получил ранения и был доставлен в госпиталь, где скончался. Уточняется, что трагическое происшествие случилось накануне подготовки к всеобщим выборам, которые должны состоятся в Буркина-Фасо 22 ноября. В посольстве США В Уагадугу подтвердили смерть гражданина страны.