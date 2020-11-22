Алжир, , 07:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Алжира, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался 24 километрах к западо-юго-западу от населенного пункта Аззаба. Глубина залегания очага подземных толчков составила 10 километров. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили. Его эпицентр находился в 99 километрах от города Коститусьон на глубине 20,14 километров. Данных о пострадавших не поступало.

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