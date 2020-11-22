Москва, , 02:04 — REGNUM Информацию о стрельбе возле ресторана проверяют сотрудники полиции в Москве. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, инцидент произошёл возле здания ресторана на улице Рочдельской. В полицию обратилась охрана заведения с заявлением о стрельбе из огнестрельного оружия.

Предположительно, огонь открыл мужчина, он выстрелил в воздух, после чего положил оружие в свой автомобиль. В настоящее время сотрудники полиции оцепили место происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Стрелявший мужчина находится на месте инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае в Дагестане, где во время охоты мужчина случайно выстрелил в своего приятеля. Пострадавший скончался от полученного ранения.

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