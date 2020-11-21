Богота, , 22:58 — REGNUM На востоке Колумбии вылетел с дороги и упал в пропасть автобус с пассажирами. Об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в субботу, 21 ноября, в муниципалитете Ла-Эсперанса. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще 17 получили различные травмы.

По версии следствия, виновником аварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября в Колумбии в результате падения в пропасть пассажирского автобуса пострадали 18 человек.

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