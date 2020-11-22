22 ноября 2020 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 11:30 — REGNUM В Джамгаровских прудах в Москве обнаружены следы нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте происшествия оперативная бригада Мосводостока провела очистительные работы.

Система заградительных бонов на реке Ичка Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники Мосводостока за работой Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщили сотрудники Мосводостока, в воду был внедрён абсорбент для сгущения массы отравляющего вещества. Сформированный таким образом плотный слой грязи гораздо легче достать с поверхности воды. На каналах установили боновые заграждения, благодаря которым утечка не должна получить дальнейшее распространение. Джамгаровские пруды относятся к реке Ичка, считающейся одной из самых чистых рек Москвы и впадающей в Яузу.

Река Ичка Василий Иванов © ИА REGNUM

Река Ичка Василий Иванов © ИА REGNUM

О происхождении утечки официальной информации пока нет. Рядом с местом происшествия находится заправочная станция.