Москва, 22 ноября 2020, 11:30 — REGNUM В Джамгаровских прудах в Москве обнаружены следы нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На месте происшествия оперативная бригада Мосводостока провела очистительные работы.

Заградительный бон на канале, соединяющий Верхний и Средний Джамгаровские пруды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Заправочная станция Транс АЗС
Василий Иванов © ИА REGNUM
Нефтепродукты, собранные в реке сотрудниками Мосводостока
Василий Иванов © ИА REGNUM
Система заградительных бонов на реке Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Система заградительных бонов на реке Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Система заградительных бонов на реке Ичка
Система заградительных бонов на реке Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщили сотрудники Мосводостока, в воду был внедрён абсорбент для сгущения массы отравляющего вещества. Сформированный таким образом плотный слой грязи гораздо легче достать с поверхности воды. На каналах установили боновые заграждения, благодаря которым утечка не должна получить дальнейшее распространение. Джамгаровские пруды относятся к реке Ичка, считающейся одной из самых чистых рек Москвы и впадающей в Яузу.

Сотрудники Мосводостока за работой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Средний Джамгаровский пруд, не затронутый утечкой нефрепродуктов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Средство для загустения нефтепродуктов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Транспорт Мосводостока на месте происшествия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Река Ичка
Река Ичка
Василий Иванов © ИА REGNUM

О происхождении утечки официальной информации пока нет. Рядом с местом происшествия находится заправочная станция.