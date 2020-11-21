Нефтеюганский район, Югра, , 17:23 — REGNUM В Бгре при пожаре в строительных балках на ферме в посёлке Сингапай Нефтеюганского района погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности троим лицам»), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, ночью 21 ноября 2020 года произошло возгорание в двух совмещённых строительных балках на территории частного фермерского хозяйства в посёлке Сингапай. В момент пожара в строении находилось не менее шести человек. Трое мужчин 1979, 1969 и 1991 года рождения успели покинуть горящие балки. остальные трое погибли, их личности устанавливаются.

Проводится комплекс следственных действий. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.