Донецк, , 17:17 — REGNUM В Донецкой народной республике (ДНР) были обнаружены тела всех четырех горняков, пропавших после аварии на шахте имени Скочинского в Донецке. Об этом 21 ноября сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 16:45, 16:55 и 22:35 20 ноября <…> обнаружены тела троих горняков. Тела погибших подняты на поверхность», — отметили в агентстве.

Еще один погибший горняк был обнаружен ранее, в ночь на 20 ноября. В настоящее время на шахте продолжаются работы, направленные на ликвидацию последствий аварии.

Напомним, рано утром 17 ноября на шахте имени Скочинского, расположенной в Донецке, произошел пожар. На момент инцидента под землей работали 24 шахтера, 22 из них удалось эвакуировать. Помимо погибших, еще трое рабочих пострадали.