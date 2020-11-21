Нур-Султан, 21 ноября 2020, 13:48 — REGNUM В столице Казахстана в микрорайоне Шубары в результате взрыва газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе, погиб один человек, сообщили 21 ноября в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) города Нур-Султан, а также — в пресс-службе городского управления общественного здравоохранения.
Сообщение о взрыве по данным ДЧС поступило в 12:25 (09:25 мск). В результате взрыва обрушилась кровля в кухонном помещении кафе. Спасатели вынесли из здания пятнадцать газовых баллонов. По предварительной информации на месте происшествия погиб один человек.
В пресс-службе городского управления общественного здравоохранения сообщили, что в больницы столицы Казахстана доставили 33 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Все пострадавшие проходят обследование и получают необходимое лечение.
В свою очередь городской глава Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в одной из социальных сетей выразил соболезнованием семье и родным девушки, которая в момент взрыва находилась в помещении, отметив, что ее семье окажут необходимую помощь. А для расследования чрезвычайного происшествия будет создана специальная комиссия.
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