Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM В столице Казахстана в микрорайоне Шубары в результате взрыва газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе, погиб один человек, сообщили 21 ноября в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) города Нур-Султан, а также — в пресс-службе городского управления общественного здравоохранения.

Сообщение о взрыве по данным ДЧС поступило в 12:25 (09:25 мск). В результате взрыва обрушилась кровля в кухонном помещении кафе. Спасатели вынесли из здания пятнадцать газовых баллонов. По предварительной информации на месте происшествия погиб один человек.

В пресс-службе городского управления общественного здравоохранения сообщили, что в больницы столицы Казахстана доставили 33 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Все пострадавшие проходят обследование и получают необходимое лечение.

В свою очередь городской глава Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в одной из социальных сетей выразил соболезнованием семье и родным девушки, которая в момент взрыва находилась в помещении, отметив, что ее семье окажут необходимую помощь. А для расследования чрезвычайного происшествия будет создана специальная комиссия.

«Поручил департаменту по ЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности», — добавил глава города.

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