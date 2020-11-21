Владивосток, , 07:57 — REGNUM В районах Приморского края, которые сильно пострадали от прошедшего циклона и в них до сих пор не восстановлено электроснабжение, по поручению губернатора Олега Кожемяко детей накормят бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Бесплатное трёхразовое питание организовано в детских садах и школах Владивостока и Артёма. Детей в них с субботы 21 ноября кормят три раза в день горячим питанием. На сайте правительства Приморья опубликован список учреждений.

Помимо этого, в случае необходимости родители могут оставить ребёнка под присмотром педагогов с 9:00 до 16:00.

Аналогичное распоряжение от губернатора получил глава Надеждинского района, который оказался полностью обесточен от электроснабжения из-за аварии на ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, такой аномальной погоды и явлений, как наблюдались в Приморье 20 ноября, не было 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.