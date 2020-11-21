Владивосток, , 07:48 — REGNUM В Приморском крае Надеждинский и Хасанский районы полностью обесточены от электроснабжения. Власти Надеждинского района ввели режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ночью, 21 ноября, в Надеждинском районе произошла авария на ЛЭП, которая питает оба муниципалитета.

Над восстановлением электроснабжения работают специалисты ДРСК. Им на помощь пришли казаки и лесоохрана. Подать электроснабжение обещают к вечеру 21 ноября.

Сообщается также, что спасатели ведут работы на морском кладбище, где накануне упали высоковольтные ЛЭП.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 20 ноября в Приморье зафиксировано 142 отключения на линиях электропередачи и на 1736 трансформаторных подстанциях. Для помощи энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровска. Предварительно ущерб от ледяного дождя и ураганного ветра оценивают в 80 млн рублей.