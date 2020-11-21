Кабул, , 07:26 — REGNUM Взрыв самодельной бомбы в Кабуле привел к гибели одного сотрудника служб безопасности Афганистана, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Еще трое силовиков получили ранения. В это же время в другом районе столицы прогремел другой взрыв. В ходе второго инцидента пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября при взрыве в Кабуле погибли двое полицейских.

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