Сантьяго, , 06:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 44 километрах к юго-западу от города Овалье. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 53,94 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Новой Каледонии. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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