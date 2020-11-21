Иваново, , 06:06 — REGNUM В Вичугском районе Ивановской области пожарные ликвидировали открытое горение на загоревшемся ночью Новописцовском льнокомбинате. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.

Информация о возгорании по адресу: Ивановская область, Вичугский район, посёлок Новописцово, ул. Кооперативная, 5, поступила в дежурную часть в 00:39 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что на текстильном комбинате на площади 1500 кв. метров горит кровля производственного здания.

В 03:20 возгорание было локализовано. В 04:20 открытое горение было ликвидировано.

По уточнённым данным, пожар нанёс повреждение производственному зданию фабрики на площади три тысячи кв. метров. В результате произошедшего пострадавших нет.

Всего в тушении пожара участвовали 39 человек и 15 единиц техники.

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