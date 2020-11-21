Москва, , 05:07 — REGNUM Посольство России в Соединенных Штатах запросило у Госдепа США информацию о наличии российских граждан среди пострадавших при стрельбе в штате Висконсин, сообщает пресс-служба дипмиссии на официальной странице в Twitter.

«Посольство Российской Федерации в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоватоса, штат Висконсин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра в городе Уоватоса в американском штате Висконсин. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали восемь человек. Сам преступник скрылся с места происшествия.

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