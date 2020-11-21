Тбилиси, , 05:00 — REGNUM Преступник, удерживающий девять заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси, задержан полицейскими, заявил журналистам руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

По его словам, все заложники на свободе. Переговоры об освобождении людей длились несколько часов. На месте работают следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о нападении и захвате заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси передал Первый канал Грузии. Ряд источников сообщал, что в налете могут участвовать пятеро преступников.

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