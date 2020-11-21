Якутск, , 04:59 — REGNUM В Якутии число погибших в результате отравления антисептическим средством достигло семи человек. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«19 ноября 2020 года в с. Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь с летальным исходом», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, сельские жители 18 ноября купили в магазине 5-литровую канистру с маркировкой «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили его. Экспертиза показала, что в антисептике, произведённом индивидуальным предпринимателем из Свердловской области, содержание метанола составляет 69%.

Ранее стало известно, что после распития антисептика погибли три человека. Шесть участников попойки оказались в больнице, трое из них — в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Таттинского района Якутии проводит проверку по поступившему сообщению о смертельном исходе трёх человек в результате отравления.

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