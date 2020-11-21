Милуоки, США, , 04:16 — REGNUM По меньшей мере восемь человек, включая одного подростка, пострадали в результате стрельбе, которую открыл неизвестный в торговом центре города Ваватоса в американком штате Висконсин. Об этом сообщается на странице в Twitter городской полиции.

Все пострадавшие находятся в больнице, куда их доставили пожарные. Состояние раненых не известно. Подозреваемый в совершении преступления скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC со ссылкой на слова мэра Ваватосы Денниса Макбрайда распространил информацию о том, что после стрельбы в городе госпитализировали не менее шести человек, ранения которых не представляют угрозу их жизням.

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