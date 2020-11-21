Буэнос-Айрес, , 04:13 — REGNUM Основатель одного из крупнейших банков Аргентины Banco Macro Хорхе Брито погиб, разбившись на вертолете, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«С глубоким прискорбием Banco Macro сообщает о гибели своего основателя и президента Хорхе Брито в авиапроисшествии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крушение вертолета произошло у города Коронель-Молдес в аргентинской провинции Сальта. Также погиб и пилот вертолета. Пока причины и обстоятельства авиапроисшествия не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на египетском Синае разбился вертолет с миротворцами. В результате крушения погибли восемь человек, из них шестеро — военнослужащие США.