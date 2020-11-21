Манчестер, Великобритания, , 04:00 — REGNUM Информационные системы профессионального английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» были атакованы хакерами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении клуба, опубликованном на сайте в ночь на 21 ноября, сообщалось, что «системы клуба подверглись кибератаке», для сдерживания которой «были приняты экстренные меры».

«В настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе информационной системы», — говорится в тексте.

Отмечается, что публичные медиаканалы клуба, включая официальный сайт и мобильное приложение, в результате кибератаки не пострадали. Также не поступало информации о возможной краже личных данных пользователей ресурсов «Манчестер Юнайтед».

В пресс-службе также подчеркнули, что все системы, обеспечивающие проведение намеченного на 21 ноября домашнего матча на стадионе «Олд Траффорд» против «Вэст Бромвича», сохранили свою работоспособность и безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция, поддержанная мэром Парижа Анн Идальго, а также зелёными и левыми политиками Франции, в которой они призывают не совершать новогодние покупки на торговой платформе Amazon, стала жертвой кибератаки.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать долгосрочный контракт с Линделефом

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции противники Amazon стали жертвами кибератаки