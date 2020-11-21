Париж, , 02:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Новой Каледонии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался 120 километрах к востоку от города Тадине. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября землетрясение произошло у берегов Вануату. Его эпицентр находился в 76 километрах от Порт-Орли на глубине 10 километров. Пострадавших не было.