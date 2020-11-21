Любляна, , 03:33 — REGNUM Словенская полиция 20 ноября завела уголовное дело против 12 человек за незаконную транспортировку нелегальных мигрантов в европейские государства. Среди них несколько охранников из центра для приёма беженцев в Любляне. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Данная группировка занималась перевозкой мигрантов по балканскому маршруту в Словению и из Любляны дальше в другие европейские страны, а именно в Италию, Германию и Францию.

Двенадцать подозреваемых обвиняются в том, что они присоединились к группе соучастников, личности которых не установлены, организовавшей преступную организацию с целью получить финансовые средства. Данная организация занималась незаконной перевозкой нелегальных мигрантов по балканскому маршруту, через Словению из Турции, Ирака, Ирана, Пакистана, Афганистана, Бангладеша и Сомали.