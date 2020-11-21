Абуджа, , 02:08 — REGNUM Военнослужащие армии Нигерии уничтожили 17 боевиков в ходе спецоперации на северо-западе страны, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что нигерийская армия проводила спецоперацию в лесах штата Кацина. Армия нанесла авиаудары по предполагаемым базам боевиков, в результате чего были уничтожены 17 членов бандформирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября группа вооруженных боевиков атаковала деревню Кадуна на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли 11 мирных жителей. Боевики также угнали скот из деревни.

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