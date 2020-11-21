Милуоки, США, , 03:01 — REGNUM Во время стрельбы, которая вспыхнула 20 ноября в торговом центре в городе Ваватоса (штат Висконсин, США), пострадали несколько человек. Об этом со ссылкой на мэра Денниса Макбрайда сообщает местный филиал телеканала ABC.

По словам мэра, эти ранения не представляют опасности для жизни, и пострадавших, не менее шести человек, отправили в больницу.

По предварительным данным, стрельбу открыл неизвестный, который пока ещё остаётся на свободе. В его поисках принимают участие несколько десятков сотрудников полиции.

Непосредственно на месте происшествия в городе Ваватоса, находящемся в шести милях от Милуоки, работают около 75 сотрудников полиции. Офис ФБР в Милуоки также сообщил, что отвечает за помощь сотрудникам местных правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хьюстоне (штат Техас, США) в перестрелке около мотеля погиб сотрудник полиции, преступнику удалось скрыться.

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