Анкара, , 03:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отреагировал 20 ноября на новость о том, что австралийские солдаты незаконно убили 39 мирных жителей в Афганистане. Он назвал этот акт «современным варварством». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В докладе генерального инспектора австралийских сил обороны говорится, что в период с 2005 по 2016 год австралийские солдаты, дислоцированные в Афганистане, задержали и убили 39 невооруженных мирных жителей.

После публикации этого отчета в социальных сетях Калын заявил: «Это современное варварство. Стало ясно, что 39 заключенных гражданских лиц были намеренно убиты в Афганистане, чтобы показать пример австралийским солдатам-новобранцам, как нужно относиться к местным жителям».

Напомним, несмотря на попытки проведения выборов в стране и стабилизации социально-политической обстановки в Афганистане по-прежнему продолжается гражданская война, но уже с участием Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), в состав которых входят и вооружённые силы Австралии.