Челябинск, , 21:28 — REGNUM В Челябинске местная жительница чуть не облила свою соперницу кислотой. Она искала исполнителя, который бы осуществил её преступный замысел, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Объектом преступления едва не стала сожительница её бывшего мужа. Женщина нашла исполнителя своего замысла. Однако гражданин не стал осуществлять задуманное ею, а обратился в полицию.

В итоге сотрудники полиции и Росгвардии поймали даму в Тракторозаводском районе Челябинска. Суд отправил её в СИЗО. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.