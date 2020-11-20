Борисоглебск, Воронежская область, , 20:14 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено в отношении начальника Борисоглебского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ, ГУ МВД и УФСИН России по Воронежской области. Подозреваемый задержан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 20 ноября.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемый потребовал от представителя коммерческой организации 300 тысяч рублей за оказание содействия в подготовке и передаче в суд материалов о продлении испытательного срока осужденной и возложении на нее обязанностей по трудоустройству в целях возмещения ущерба, причиненного данной коммерческой организации. В ноябре 2020 года при передаче ему части требуемой суммы в размере 115 тысяч рублей он был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело по статье о получении взятки было возбуждено следствием в отношении инспектора дежурной группы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Воронежу.