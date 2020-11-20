Ростов-на-Дону, , 18:49 — REGNUM Информация о гибели восьми младенцев в перинатальном центре Ростовской области, появившаяся в ряде мессенджеров, оказалась фейком. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Росздравнадзора.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области в рамках предварительной проверки изучил информацию, распространенную в СМИ, о гибели восьми новорождённых в ГБУ РО Перинатальный центр. Установлено, что указанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Ростовской-на-Дону городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР) заявил о росте показателя младенческой смертности в регионе. По его данным, на Дону показатель младенческой смертности за девять месяцев 2020 года составил 5,5 (153 умерших из 27 636 родившихся живыми). При этом за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 4,4 (133 умерших из 30 227 родившихся живыми).

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