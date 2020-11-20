Ростов-на-Дону, , 18:43 — REGNUM Река Дон в Ростовской области обмелела из-за сильного ветра. Фотоснимки, на которых запечатлено обнажившееся дно реки, появились в социальных сетях.

«Сильные ветра выдули Дон, и теперь появился очень необычный остров. И тут как тут появились охотники за ценностями со своими металлоискателями», — написал автор фотоснимков.

ИА REGNUM напоминает, что об усилении ветра жителей Ростова-на-Дону предупреждали спасатели. Так, в период с 16 по 19 ноября скорость восточного ветра составляла до 15−18 метров в секунду.