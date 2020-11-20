Порецкий район, , 18:36 — REGNUM В Порецком районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении председателя ТСЖ. Его подозревают в растрате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал председатель одного из ТСЖ многоквартирного жилого дома в селе Порецкое. Следствие полагает, что в апреле 2019 года подозреваемый оплатил выписанный на его имя административный штраф за счет средств товарищества жильцов.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Марпосадском районе Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю теплоснабжающей организации «Теплоэнерго». Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате: нанесённый газовикам ущерб оценивается в 15 млн рублей ущерба, организации — в 1,5 млн рублей. В октябре решением суда злоумышленнику назначен условный срок.

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