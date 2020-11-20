Воронеж, , 18:14 — REGNUM Подпольный цех по изготовлению металлоконструкций обнаружили оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в Советском районе Воронежа, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подпольное производство располагалось на территории складского помещения. По подозрению в организации производства задержан 54-летний мужчина. По данным следствия, он организовал производство металлических профилей для монтажа гипсокартона, наносил на них логотип известного производителя. Контрафактная продукция отправлялась в Московскую область. а затем продавалась через интернет-магазин.

Полицейские изъяли поддельную продукцию на сумму 1,5 млн рублей. Также в цехе обнаружены две производственные линии по производству контрафакта, сырьё и документация. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».