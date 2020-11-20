Сургут, Югра, , 17:57 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полицейские задержали пьяного дебошира, который заявил о «захвате заложников» в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

По данным правоохранителей, пьяный мужчина 1965 года рождения около 16:00 по местному времени (14;00 мск) сел в автобус маршрута №45. Пассажиры сделали ему замечание. Он стал махать руками, устроил дебош, угрожал взять недовольных в заложники.

К автобусу подъехал ближайший наряд полиции. Хулиганство было пресечено без лишнего шума. В настоящее время дебошир доставлен в полицейское отделение №3. Проводится проверка.