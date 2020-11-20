Тбилиси, , 17:07 — REGNUM В Тбилиси произошел вооруженный захват заложников, сообщает 20 ноября грузинский Первый канал.

По утверждению телеканала, нападение произошло на проспекте Церетели. Вооруженные люди ворвались в помещение микрофинансовой организации.

По некоторым данным, налетчиков пятеро. Число заложников неизвестно.

На проспект Церетели прибыл полицейский спецназ, зона вокруг здания оцеплена. В соцсетях сообщается об эвакуации людей из прилегающих к зданию жилых домов.

По другой информации, налетчик был один и сейчас он удерживает девять заложников.

Информация уточняется.

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