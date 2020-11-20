Тбилиси, 20 ноября 2020, 17:07 — REGNUM В Тбилиси произошел вооруженный захват заложников, сообщает 20 ноября грузинский Первый канал.
По утверждению телеканала, нападение произошло на проспекте Церетели. Вооруженные люди ворвались в помещение микрофинансовой организации.
По некоторым данным, налетчиков пятеро. Число заложников неизвестно.
На проспект Церетели прибыл полицейский спецназ, зона вокруг здания оцеплена. В соцсетях сообщается об эвакуации людей из прилегающих к зданию жилых домов.
По другой информации, налетчик был один и сейчас он удерживает девять заложников.
Информация уточняется.
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