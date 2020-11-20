Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюмени Центральный районный суд продлил на полгода, до 6 мая, домашний арест бывшему главе УМВД по Тюменской области, генерал-майору Юрию Алтынову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает «Вслух.ру».

Вместе с Юрием Алтыновым по делу проходит в качестве обвиняемого в посредничестве в даче взятки бывший директор паспортно-визового сервиса, руководитель тюменского филиала байк-клуба «Ночные волки», Валерий Калалб, который сейчас на свободе, но с запретом определённых действий.

Напомним, Юрию Алтынову вменяется получение на день рождения дорогостоящих подарков — айфона, кожаной сумки и наручных часов, которые он не задекларировал. Кроме того, он пользовался мотоциклом Honda Gold Wing стоимостью 2,5 млн рублей, принадлежащего Калалбу.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшему начальнику тюменской полиции продлили арест