Харьков, Украина, , 00:00 — REGNUM В Харькове местный житель пострадал от взрыва гранаты. Об этом сообщила 20 ноября пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, полицию на место происшествия вызвала женщина, которая заявила, что бывший муж угрожает ей гранатой.

В социальных сетях появилось видео, на котором виден момент срабатывания боеприпаса. По предварительным данным, пострадавший лишился кисти руки. Информация о его состоянии пока отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области был задержан бывший участник гражданской войны в Донбассе, которого подозревают в том, что он мог угрожать сожительнице гранатой.

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