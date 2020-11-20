Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстанавливают подачу тепла в многоквартирные дома, оставшиеся без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 20 ноября.

«В переулке Семашко, 44/1 после аварии в системе образовалась сильная завоздушенность. В настоящий момент проблема устранена: воздух стравили. Жильцы дома сообщили, что квартиры успели сильно охладиться, пока не было отопления, но сейчас батареи начали заполняться теплом», — уточнил заместитель главы администрации Ленинского района по вопросам ЖКХ Роман Ткаченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 19 ноября произошёл порыв на теплотрассе диаметром Д-500 мм на улице Седова. В зону ограничения теплоснабжения попали почти 100 жилых многоквартирных домов и 12 социальных объектов. Восстановить подачу тепла власти обещали к концу того же дня.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Ростова-на-Дону прорвало теплотрассу