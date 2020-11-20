Махачкала, , 15:57 — REGNUM Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Дагестане. В результате происшествия водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров скончались, сообщили 20 ноября в пресс-службе главного управления МВД по республике.

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Авария произошла накануне вечером в Кизлярском районе Дагестана, около поворота в село Михеевка. По данным полиции, 17-летний местный житель за рулем LADA Kalina не справился управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Водитель и 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще один подросток 15 лет, который также находился в автомобиле, был доставлен в больницу Кизляра, но спасти его не удалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.