Уфа, , 15:13 — REGNUM Упавшая с дома облицовка повредила автомобиль в Уфе. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 20 ноября спасатели получили сообщение о том, что в Ленинском районе с фасада дома по ул. Аксакова, 62 частично упала облицовка. В результате была повреждена автомашина «Фольксваген Поло».

В настоящее время работники управляющей организации выставили ограждение вокруг опасного участка. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. К счастью никто не пострадал.