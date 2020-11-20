Кампала, , 15:04 — REGNUM Во время протестных акций, которые начались после задержания властями Уганды оппозиционного кандидата в президенты страны и музыканта Роберта Кьягуланьи, который известен под псевдонимом Бобби Вайн, погибли как минимум 28 человек. Об этом 20 ноября сообщил представитель угандийской полиции Фред Энанга, выступление которого транслировалось на странице ведомства в соцсети Facebook.

«Мы хотели бы сообщить общественности, что с 18 ноября 2020 года в результате ожесточенных политических демонстраций во многих районах (Уганды — ред.) погибли в общей сложности 28 человек», — заявил он.

Также Энанга заявил, что акции с применением насилия координировались группой из 300 «зачинщиков беспорядков», часть из которых властям удалось задержать, а часть они продолжают искать.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что во время столкновений в столице Уганды — Кампале — сотрудников полиции и участников протестных акций, выступающих против задержания оппозиционера и кандидата на предстоящих президентских выборах в стране — музыканта Роберта Киагуланьи, погибли как минимум семь человек.