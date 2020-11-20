Архангельск, , 14:54 — REGNUM Прокуратура Архангельска начала проверку по факту травмирования учеников 22-й школы в результате обрушения потолка. Специалисты ведомства выясняют, почему ремонт кровли был организован одновременно с образовательным процессом.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к условиям и организации обучения, достаточности мер, принятых школой по созданию безопасных условий для учащихся во время образовательного процесса, в том числе при подготовке муниципальных учреждений к началу учебного года, а также своевременности и достаточности оказания несовершеннолетним медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в образовательном учреждении во время урока на учеников 10-го класса обрушилась часть потолка. Пострадали двое подростков. По предварительным данным, ЧП произошло из-за ремонта кровли.